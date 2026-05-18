Hildon Chaves cresce, alcança 21,7% e aparece com a menor rejeição entre os pré-candidatos ao Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 10h47

Nos primeiros quinze dias de pré-campanha, Hildon Chaves cresce nas pesquisas, chega a 21,7% do eleitorado e entra definitivamente na disputa pela vaga no segundo turno para o Governo do Estado. A mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Veritá e divulgada na semana passada revela um crescimento acelerado nas intenções de voto em Hildon Chaves na disputa pelo Governo de Rondônia. O estudo ouviu 1.220 pessoas entre os dias 4 e 8 de maio e possui nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo TRE: RO-02673/2026.

Segundo o levantamento, Hildon aparece tecnicamente empatado em segundo lugar, com 21,7%, atrás de Marcos Rogério, com 42,5%, e ao lado de Adailton Fúria, com 22,2%, e despertando a atenção dos analistas nos bastidores políticos. Os números mostram que o ex-prefeito de Porto Velho entra definitivamente na briga por uma vaga no segundo turno das eleições para o Governo do Estado.

Hildon Chaves tem proporcionalmente a menor rejeição entre todo o eleitorado, com 4,0%. O voto de rejeição dos pré-candidatos a governador em Rondônia revela um eleitorado cada vez mais movido pelo desgaste político, pela decepção administrativa e pela polarização ideológica.

Nenhum outro candidato teve um crescimento tão expressivo quanto o protagonizado por Hildon Chaves. Para analistas políticos, o ex-prefeito de Porto Velho já se transformou no principal fenômeno estatístico da corrida estadual. Hildon saiu de 10,5% em março para 21,7% em maio, registrando a maior evolução numérica entre os nomes comparáveis dos dois levantamentos. O dado sugere um movimento importante de expansão política e aumento de receptividade entre segmentos do eleitorado que ainda permanecem em fase de definição.

A aceleração da candidatura coincide com a consolidação de sua presença no debate eleitoral e com o anúncio do deputado estadual Cirone Deiró como vice, trazendo mais representatividade para uma candidatura que já começava a decolar. A pesquisa permite observar um dado objetivo: com os novos números, Hildon se transformou em pré-candidato competidor efetivo na corrida ao Palácio Rio Madeira.