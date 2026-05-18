PS UNIR 2026: abertas inscrições para cursos de graduação com notas do Ensino Médio

Por UNIR

Publicada em 18/05/2026 às 12h02

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu hoje, dia 15 de maio, as inscrições do Processo Seletivo UNIR 2026 para preenchimento de 111 vagas remanescentes em 13 cursos presenciais de graduação com ingresso no segundo semestre letivo de 2026.

A seleção utiliza as notas do histórico escolar do Ensino Médio, considerando a média aritmética das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Inscrições - As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 22 de maio de 2026, exclusivamente pela Internet, no link https:// processoseletivodiscente.unir. br/discente/.

Podem se inscrever candidatos que concluíram o Ensino Médio nas modalidades Regular; Técnico ou Educação de Jovens e Adultos (EJA); bem como quem obteve certificação pelo Encceja, Enem ou Provão.

Atenção! esta modalidade de ingresso é destinada exclusivamente às vagas remanescentes. O candidato já classificado pelo Enem para o mesmo campus, curso e turno não poderá concorrer novamente por meio das notas do histórico escolar. A nova inscrição só será válida se for realizada para curso diferente, conforme as regras do edital.

Vagas e cadastro de reserva - Ao todo, são ofertadas 111 vagas e formação de cadastro de reserva para 12 cursos ofertados no campus de Porto Velho e um curso no campus de Cacoal, todos com início no segundo semestre letivo deste ano. O cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à vaga, condicionada ao surgimento de vagas durante o processo seletivo.

Veja aqui a lista dos cursos e vagas disponíveis .

Seleção pelas notas do Ensino Médio - O candidato deverá informar, no ato da inscrição, as notas de Língua Portuguesa e Matemática constantes no histórico escolar. As informações serão verificadas posteriormente no momento da matrícula dos aprovados.

Matrícula dos aprovados - Os candidatos aprovados e convocados em 1ª chamada deverão realizar a matrícula online entre os dias 30 de junho e 5 de julho de 2026, por meio do sistema eletrônico da UNIR, com envio da documentação prevista no edital.

Após o envio da documentação, os candidatos poderão ser convocados para ressubimissão de documentos, caso haja pendências na análise realizada pela SERCA e pela Comissão de Históricos.

A convocação da 2ª chamada está prevista para 21 de julho de 2026, com período de matrícula de 22 a 26 de julho de 2026.

Aulas - O início das aulas para os ingressantes do semestre 2026.2 é dia 5 de agosto de 2026, conforme o Calendário Acadêmico da UNIR ( acesse aqui ).

Cronograma resumido — Cursos com ingresso no 2º semestre

Etapa Data Inscrições 15 a 22/05/2026 Homologação das inscrições 27/05/2026 Recurso contra inscrição não homologada 28 a 29/05/2026 Resultado preliminar 08/06/2026 Recurso contra resultado preliminar 09 a 10/06/2026 Resultado final 16/06/2026 Convocação para matrícula — 1ª chamada 29/06/2026 Matrícula da 1ª chamada 30/06 a 05/07/2026 Convocação para matrícula — 2ª chamada 21/07/2026 Matrícula da 2ª chamada 22 a 26/07/2026 Início das aulas 05/08/2026

SOU UNIR - Mais informações sobre o PS UNIR 2026 - Complementar podem ser obtidas por meio do Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR, pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (69) 2182-2016 .