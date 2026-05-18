Prazo para regularização fundiária no bairro Mato Grosso entra na reta final

Por Letícia Regis

Publicada em 18/05/2026 às 11h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Regularização Fundiária e Habitação (Semdec), continua avançando com as ações de Regularização Fundiária Urbana no bairro Mato Grosso, localizado na região central da capital.

As equipes técnicas da secretaria seguem realizando visitas domiciliares, levantamentos técnicos, cadastramentos e atendimentos às famílias da comunidade, garantindo mais agilidade e facilidade no andamento dos processos. O trabalho também inclui atenção especial aos idosos que necessitam de apoio com a documentação para obtenção do título definitivo do imóvel.

A regularização fundiária é uma importante ferramenta de inclusão social, promovendo dignidade, valorização dos imóveis e segurança jurídica para famílias que aguardam há muitos anos pela documentação definitiva de suas propriedades.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da iniciativa para os moradores da região. “Estamos trabalhando para proporcionar mais tranquilidade às famílias que esperam por essa conquista há tanto tempo. A Regularização Fundiária representa mais segurança e garantia de direitos para toda comunidade”.

De acordo com o secretário Raimundo Alencar, a ação contribui diretamente para o desenvolvimento urbano da cidade.

“A regularização fundiária transforma vidas, garante segurança jurídica, valoriza os imóveis e leva mais dignidade à população. Nosso objetivo é intensificar os atendimentos nesta fase final e ampliar as ações para atender todos os moradores do bairro Mato Grosso, promovendo mais cidadania e qualidade de vida”.

O cadastramento segue aberto até o dia 20 de maio. A iniciativa também contribui para o crescimento organizado da cidade e para o fortalecimento do planejamento urbano municipal.