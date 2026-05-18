Trump ameaça Irã: “Não sobrará nada” se acordo não avançar

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/05/2026 às 11h04

Donald Trump voltou a fazer ameaças ao Irã neste domingo e afirmou que, caso Teerã não avance rapidamente nas negociações de paz, “não sobrará nada” do país.

A declaração foi publicada por Trump na rede social Truth Social poucas horas após uma conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Para o Irã, o tempo está acabando. É melhor que eles se apressem, rapidamente, ou não sobrará nada deles. O tempo é essencial!”, escreveu Trump.

Segundo o jornal The Times of Israel, que citou fontes do gabinete de Netanyahu, os dois líderes discutiram a possibilidade de retomada da ofensiva militar contra o Irã.

Durante a ligação, Trump também teria comentado sobre sua recente viagem à China.

Horas antes da ameaça, o presidente americano publicou outra mensagem nas redes sociais com uma imagem em que aparece comandando um navio de guerra acompanhada da frase: “Foi a calma antes da tempestade”, em uma possível referência ao atual cessar-fogo envolvendo Irã e Israel

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No sábado, o jornal The New York Times informou que Estados Unidos e Israel estariam se preparando para retomar os ataques contra o Irã “já na próxima semana”. A publicação citou dois altos representantes do Oriente Médio sob condição de anonimato.

A informação também foi divulgada pelo canal israelense Channel 12, segundo o qual o governo israelense estaria reorganizando estratégias militares para reiniciar a guerra contra Teerã.

O cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou em vigor em 8 de abril, após meses de confrontos iniciados em fevereiro, quando forças americanas e israelenses lançaram um ataque conjunto contra Teerã.

Na ocasião, vários integrantes da cúpula iraniana morreram, incluindo o então líder supremo do país.

Desde o início da trégua, Washington e Teerã tentam negociar um acordo de paz definitivo, mas as conversas seguem sem consenso.

Segundo a agência estatal iraniana, a proposta mais recente apresentada pelo Irã rejeita qualquer negociação sobre o programa nuclear do país e exige o fim completo das ações militares.

O governo iraniano também pede a retirada das sanções econômicas impostas ao país, a liberação de recursos iranianos bloqueados no exterior e compensações financeiras pelos danos causados durante a guerra.

Trump reagiu duramente ao documento iraniano e classificou a proposta como “lixo” e “inaceitável”.

Segundo a agência Fars News Agency, a contraproposta dos Estados Unidos exige que o Irã entregue estoques de urânio altamente enriquecido e limite seu programa nuclear a apenas uma instalação ativa para que as negociações avancem.

Washington também teria exigido que Teerã abra mão de qualquer pedido de indenização relacionado aos danos provocados pela guerra.