Emenda do deputado Pedro Fernandes garante avanço em obras de infraestrutura em Rio Crespo

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 18/05/2026 às 10h34

O município de Rio Crespo recebeu tubos de aço corrugados para modernização e substituição de pontes de madeira e bueiros. Os tubos foram adquiridos pelo município com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).



Ao todo, serão instalados seis tubos de aço corrugado em pontos estratégicos da zona rural e urbana do município, garantindo mais durabilidade, segurança e melhores condições de trafegabilidade, principalmente durante o período chuvoso. A iniciativa busca solucionar problemas históricos enfrentados pela população, além de fortalecer o transporte escolar e melhorar o escoamento da produção rural, atividade essencial para a economia de Rio Crespo.

O prefeito de Rio Crespo, Éder Paraguai reforçou que investimento em infraestrutura também impacta diretamente a educação no município. Com estradas mais seguras e trafegáveis, estudantes da zona rural passam a ter melhores condições de deslocamento até as escolas, reduzindo riscos e evitando o isolamento em períodos de chuva intensa. “Garantir vias mais trafegáveis é, antes de tudo, garantir o direito à educação. O deslocamento dos alunos das áreas rurais precisa ser feito com total segurança e sem o risco de isolamento por conta de pontes danificadas", disse.

O deputado Pedro Fernandes destacou a importância do investimento para o município. “Nosso compromisso é apoiar ações que tragam melhorias concretas para a população. Essas obras garantem mais segurança para quem utiliza as estradas diariamente, fortalecem o setor produtivo e contribuem diretamente para o desenvolvimento de Rio Crespo”, afirmou.

Nos próximos dias, as equipes da Secretaria de Obras seguirão atuando na instalação das estruturas, que devem proporcionar maior eficiência logística e melhores condições de acesso para moradores e produtores rurais da região.