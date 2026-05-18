Radares de velocidade diminuem acidentes e vítimas no trânsito da capital; número de lesionados caiu mais de 40%

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/05/2026 às 11h07

Considerados por muito tempo pela população como inimigos por causa das multas, os radares instalados em Porto Velho vêm se consolidando como importantes aliados na redução de acidentes de trânsito em pontos que historicamente registravam altos índices de colisões, atropelamentos e outros sinistros causados pelo excesso de velocidade.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) e do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO), apenas em 2025 a Prefeitura de Porto Velho conseguiu reduzir em mais de 40% o número de pessoas lesionadas em cruzamentos monitorados por radares, em comparação com os dados registrados em 2024.

O secretário municipal de trânsito, Iremar Lima, destacou que os resultados são fruto de planejamento, tecnologia e estudos técnicos realizados pela equipe responsável pela mobilidade urbana da capital.

“Hoje nós temos um forte esquema de monitoramento e controle de velocidade em Porto Velho, e seguimos investindo em tecnologia para alcançar um nível cada vez maior de segurança viária. A população já começa a colher os resultados com a redução significativa desses acidentes, fato que comprova a eficiência do sistema”.

Conhecedora da realidade do trânsito da capital rondoniense, a agente de trânsito Rosângela Gaia reforçou a importância de os motoristas respeitarem os limites de velocidade estabelecidos nas vias com grande fluxo de veículos e pedestres.

“Os condutores precisam ficar atentos aos sonorizadores e à sinalização que indicam os pontos com radares de velocidade. Todos os equipamentos foram instalados em locais onde havia grande incidência de acidentes. Por isso é tão importante respeitar os limites da via e as regras de trânsito”.

O prefeito Léo Moraes celebrou os resultados positivos apresentados pelos órgãos de trânsito e ressaltou que a redução de sinistros representa mais segurança e preservação de vidas.

“Além de evitar multas, o motorista que respeita os limites de velocidade ajuda a garantir a segurança de todos. A violência no trânsito de Porto Velho é um problema que, com muito trabalho e conscientização, vem sendo combatido diariamente”.

A orientação das autoridades é para que os condutores permaneçam atentos à sinalização e respeitem os limites de velocidade, contribuindo para um trânsito mais seguro e humano para toda a população.