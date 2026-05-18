Jovem morre é quatro ficam gravemente feridos após carro capotar em Rolim de Moura

Por rolnews.com

Publicada em 18/05/2026 às 09h40

Um grave acidente de trânsito registrado no início da madrugada desta segunda-feira (18) resultou na morte de um jovem de 17 anos e deixou outras quatro pessoas gravemente feridas em Rolim de Moura.

A vítima foi identificada como Clayton Ruan Mesilho dos Santos.

Segundo informações apuradas, o acidente aconteceu por volta das 23h30 de domingo (17), na Rua Barão de Melgaço, nas proximidades de uma igreja batista, na área central da cidade.

De acordo com as informações preliminares, um veículo Toyota Corolla, ocupado por cinco pessoas, seguia sentido ao centro da cidade quando, ao passar por um quebra-molas, o condutor possivelmente perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra árvores localizadas no canteiro central da via.

Ainda conforme as informações levantadas no local, o automóvel pertencia a outra pessoa e teria sido pego pelo adolescente para dar uma volta pela cidade.

Jovem foi arremessado para fora do veículo

Com a violência da colisão, o carro ficou completamente destruído.

Segundo informações iniciais, a vítima sofreu múltiplas fraturas em decorrência do forte impacto.

As outras quatro pessoas que estavam no automóvel sofreram ferimentos graves e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde das demais vítimas.

Polícia Científica realizou perícia no local

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e registrar a ocorrência.

Posteriormente, equipes da Polícia Técnico-Científica realizaram os trabalhos periciais para apurar as circunstâncias do acidente.

Após a conclusão da perícia, o corpo do jovem foi liberado para a funerária de plantão.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes.