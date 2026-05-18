Deputado Luizinho Goebel destaca união e fortalecimento da cultura durante a 17ª Festa do Milho em Cabixi

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 10h28

A 17ª edição da tradicional Festa do Milho, realizada no último dia 16 de maio, em Cabixi, entrou para a história como uma das maiores celebrações culturais e comunitárias já promovidas no município. O evento reuniu milhares de pessoas, autoridades, produtores rurais, artesãos e famílias de toda a região do Cone Sul de Rondônia em uma noite marcada pela alegria, união e valorização das raízes culturais.

Presente no evento, o deputado estadual Luizinho Goebel destacou a grandiosidade da festa e ressaltou que o sucesso da celebração é resultado do esforço coletivo e do amor da população por Cabixi.

“A Festa do Milho foi muito mais do que um evento. Foi a prova de que, quando existe união, carinho pelo município e vontade de fazer acontecer, o resultado se transforma em algo grandioso e inesquecível”, afirmou o parlamentar.

Durante a programação, Luizinho Goebel enfatizou a importância da confraternização entre as famílias e do fortalecimento das tradições ligadas ao campo e à agricultura familiar.

“No meio das pessoas, vi uma coisa linda, que é ver as famílias de Cabixi em confraternização. Isso também demonstra a qualidade, a força e o trabalho do nosso povo da agricultura, do nosso povo da roça. Então, parabéns a todos vocês que participaram e visitaram a nossa Festa do Milho”, declarou.

A festa contou com a presença de autoridades municipais, regionais e estaduais, formando, segundo o deputado, um verdadeiro time comprometido com o desenvolvimento do município.

“É uma festa linda, que demonstra as potencialidades da nossa região, mas, acima de tudo, mostra as famílias reunidas, os amigos se encontrando e um povo feliz. Além desse momento importante, também conseguimos apresentar ações e projetos que estamos construindo para melhorar a vida da nossa população”, destacou.

Outro ponto de destaque da festa foram as mais de 30 barracas de comidas típicas à base de milho verde, organizadas pelos feirantes locais, que encantaram o público com pratos tradicionais, criatividade e hospitalidade.

A Agroartes também chamou atenção ao reunir mais de 40 expositores de vários municípios do Cone Sul, valorizando o artesanato regional, o empreendedorismo e os talentos da região.

Para Luizinho Goebel, eventos como a Festa do Milho fortalecem a economia local, incentivam a cultura e ajudam a manter vivas as tradições do interior de Rondônia.

“Cabixi mostrou mais uma vez a grandeza do seu povo. É gratificante participar de um momento tão especial, onde vemos união, trabalho, fé e esperança. O nosso compromisso é continuar trabalhando para fortalecer cada vez mais os municípios da nossa região”, afirmou.

Encerrando sua participação, o deputado deixou uma mensagem de gratidão e reafirmou seu compromisso com a população.

“Um abraço do seu amigo deputado estadual Luizinho Goebel. Aqui o trabalho não para e não para nunca”, finalizou.