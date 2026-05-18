Prefeitura fortalece combate às queimadas com capacitação estratégica da SEDAM para elaboração do plano ambiental de 2026

Por Asssessoria

Publicada em 18/05/2026 às 09h37

Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU) de Rolim de Moura participaram, entre os dias 13 e 15 maio, da capacitação “Estratégica em Gestão e Educação Ambiental Municipal”, promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM). O treinamento foi realizado em Rolim de Moura e reuniu técnicos, analistas e equipes de fiscalização ambiental.

O principal objetivo da formação foi alinhar as diretrizes para a construção do Plano Municipal de Prevenção e Controle de Queimadas 2026, fortalecendo as ações preventivas e ampliando a capacidade de resposta do município diante dos impactos ambientais causados pelas queimadas urbanas e rurais.

Durante os três dias de capacitação, os participantes tiveram acesso a conteúdos técnicos, estratégias de gestão ambiental, educação ambiental e planejamento de ações integradas para prevenção, conscientização e fiscalização. Participaram da formação toda a equipe de analistas e a fiscalização ambiental da SEMMADU.

A capacitação foi conduzida por profissionais da SEDAM, entre eles Leandro de Oliveira Almeida, gerente de Desenvolvimento das Políticas Públicas em Educação Ambiental; Deigna Lais Oliviak, coordenadora de Educação Ambiental; e Nelcilene Duarte, assessora da secretaria estadual.

Segundo a SEMMADU, o investimento em capacitação técnica é fundamental para garantir um planejamento eficiente e fortalecer as ações ambientais no município. A proposta é construir um plano estratégico capaz de unir prevenção, conscientização e atuação integrada entre município e Estado.

A Prefeitura de Rolim de Moura destacou que a parceria com a SEDAM representa um importante avanço na construção de políticas públicas ambientais mais eficientes, reforçando o compromisso da gestão municipal com a preservação ambiental, a proteção das florestas e a qualidade de vida da população.