TCE de Rondônia faz papel de vereadores; Mariana sem apoio em Vilhena; e Hildon e Fúria intensificam agendas

Por Herbert Lins

Publicada em 18/05/2026 às 09h33

Professor Me. Herbert Lins – MTE 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

Joaquim Barbosa ressurgi como novela de fim de tarde na disputa presidencial.

CARO LEITOR, a pré-candidatura do ex-ministro do STF Joaquim Barbosa à Presidência da República pelo Democracia Cristã (DC) parece mais um daqueles roteiros políticos do passado que o Brasil insiste em reprisar como novela de fim de tarde. O mesmo Joaquim Barbosa que, em 2018, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) cercado de expectativa, manchetes e discursos sobre renovação, acabou desistindo da disputa antes mesmo de entrar definitivamente em campo. Na época, Joaquim Barbosa, tratado como “salvador da pátria”, descobriu que eleição exige mais do que popularidade de rede social e aura de magistrado midiático criada no julgamento do Mensalão. Agora, anos depois, reaparece como possível presidenciável de um partido nanico, numa movimentação que soa menos como projeto nacional e mais como tentativa de criar fato político para o partido nanico Democracia Cristã (DC) sobreviver no noticiário. A ironia é que Joaquim Barbosa sempre cultivou a imagem de homem avesso à política tradicional, mas parece não conseguir escapar do fascínio do próprio espelho eleitoral.

Improviso

Enquanto isso, o DC protagoniza seu habitual espetáculo de improviso. O partido lançou o nome de Aldo Rebelo como pré-candidato à Presidência, ensaiou discursos nacionalistas e tentou vender a ideia de uma candidatura “intelectualizada”.

Fritura

Bastou surgir a possibilidade de Joaquim Barbosa dentro do DC para disputar a Presidência da República para começar a fritura silenciosa de Aldo Rebelo nos bastidores. No fim, o DC transmite a imagem de um partido que procura desesperadamente um nome que produza manchetes, ainda que sem coerência política ou projeto consistente.

Final

Joaquim Barbosa, filiado ao PSB em 2018, abandonou a corrida presidencial alegando falta de disposição para o jogo político, agora flerta novamente com a mesma arena que antes disse desprezar. A diferença é que o eleitor brasileiro já viu esse filme e conhece o final antes da estreia.

Trocar

Em Brasília, trocar pré-candidato à Presidência da República virou quase esporte olímpico: o sujeito entra no palco como esperança e sai pela porta dos fundos antes mesmo do primeiro debate. Foi assim com Itamar Franco (MDB-MG) nas eleições de 1998 e Eduardo Leite (PSDB) no pleito eleitoral de 2022.

Havengate I

Falando em trocar, um jornalista influente em Brasília revelou à coluna que a cúpula nacional do PL aguarda o final de maio e início de junho para saber como fica a popularidade do pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), diante do caso Havengate. Caso derreta, o nome da vez é Michelle Bolsonaro para substituí-lo na corria presidencial.

Havengate II

Havengate é o nome de um fundo de investimentos e negócios (Havengate Development Fund) sediado no Texas, Estados Unidos, que se tornou alvo de investigações da Polícia Federal (PF) devido aos repasses milionários do banco Master para o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

Aparições

A declaração do vice-presidente estadual do PL e pré-candidato a senador Bruno do Bolsonaro Scheid (PL) em relação aos pré-candidatos a deputados estaduais e federais infiéis que poderiam ser cortados na convenção do partido, acabou provocando o fim das aparições públicas dos candidatos proporcionais do PL ao lado de pré-candidatos a senadores de outras legendas.

Apoios

O deputado federal Maurício Carvalho (União) esteve em Vilhena acompanhado de sua irmã, ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos). Mariana buscava angariar apoios de vereadores para sua pré-candidatura ao Senado.

Fechados

A ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos) deixou Vilhena sem apoio de vereadores. Pelas bandas de lá, os edis estão fechados com as pré-candidaturas de Confúcio Moura (MDB), Silvia Cristina (PP) e Fernando Máximo (PL).

Café

A ex-deputada federal Jaqueline Cassol (PSD) representou o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) na abertura oficial da colheita do café em Rondônia. Jaqueline tem fortes ligações com a terra e representa a força da mulher rondoniense na política.

Jovem

Falando em força, o pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União) costura apoios no interior. Célio é um jovem político inteligente, preparado e com uma retórica que desbanca os políticos profissionais compradores de apoios e de votos.

Prometeu

O pré-candidato a governador, senador Marcos Rogério (PL), esteve reunido com lideranças partidárias e produtores rurais do município de Alto Paraíso no final de semana. Como rota alternativa à BR364, Rogério prometeu fazer a ligação asfáltica de Alto Paraíso ao Distrito de Triunfo, pertencente a Candeias do Jamari.

Presença

Já o pré-candidato a governador e ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), passou o final de semana com a agenda nos municípios da Região do Café. Fúria inicia a semana ampliando a sua presença também nas regiões da Zona da Mata e do Cacau.

Fincou

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) intensificou a agenda no interior. Hildon fincou bandeiras de apoio em São Miguel do Guaporé, Alvorada do Oeste, Presidente Médici e Ji-Paraná.

Presença

Hildon Chaves (União), para quem não sabe, sempre marcou presença nas feiras livres de Porto Velho, além de levar a cadela Nina para passear nos arredores de sua residência. Portanto, não me causa estranheza Hildon marcar presença na feira do Cai N’água na manhã de ontem (15).

Diferença

Existe uma diferença entre jornalismo político investigativo e reciclagem de narrativa. O primeiro aprofunda fatos novos, apresenta provas e contextualiza informações. O segundo apenas reaproveita manchetes antigas para produzir desgaste político contínuo.

Efeito

No final, o eleitor percebe quando há investigação séria e quando há apenas insistência narrativa. E insistir demais numa mesma tecla pode produzir justamente o efeito contrário: transformar o alvo em vítima de perseguição política travestida de cobertura jornalística.

Requentamento

Nos últimos tempos, parte da imprensa parece ter descoberto uma modalidade curiosa de jornalismo político: o “requentamento investigativo de matérias jornalísticas”. Funciona assim: pega-se uma matéria antiga, muda-se o título, acrescenta-se uma pitada de indignação seletiva e pronto, nasce um novo ataque político.

Ataques

Por conta do seu favoritismo, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) sofreu ataques no final de semana com matérias jornalísticas requentadas. O curioso é que essas reportagens requentadas quase sempre aparecem quando o parlamentar ganha visibilidade ou endurece discursos em defesa da categoria policial.

Manter

O conteúdo pouco importa contra o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD); o objetivo é manter permanentemente acesa uma fumaça de suspeição, ainda que os fatos já tenham sido debatidos, esclarecidos ou simplesmente envelhecido com o arquivo da redação.

Segurança

O deputado estadual Eyder Brasil (PSD) demonstra visão estratégica e compromisso com a segurança pública ao promover o Congresso Internacional de Segurança Pública. A iniciativa fortalece o debate sobre inovação, inteligência e valorização das forças de segurança, aproximando Rondônia de experiências e práticas internacionais de excelência.

Periquitos

A Estrada dos Periquitos continua causando dor de cabeça para a população dos bairros Ulysses Guimarães, Marcos Freire e o setor Chacareiro Leste. A obra do canteiro central estragou a via de acesso que fluía o trânsito sem apresentar problemas de qualquer natureza.

Canteiro

A obra do canteiro central na Estrada dos Perquitos estreitou a via dos dois lados. Com isso, quando algum veículo pequeno ou pesado quebra, outros veículos ficam impossibilitados de transitar ao lado, devido à falta de espaço.

Transtorno

No final de semana, um vídeo de populares viralizou nas redes sociais mostrando o transtorno causado por um ônibus quebrado na Estrada dos Periquitos. Motoristas e motoqueiros foram obrigados a trafegar na contramão ou até subir nas calçadas devido ao erro de engenharia da Prefeitura de Porto Velho.

Desgaste

O prefeito Léo Moraes (Podemos) precisa tomar uma decisão enérgica em relação à obra da Prefeitura de Porto Velho na Estrada dos Periquitos. Vários episódios já constataram o erro de engaria de trânsito do canteiro central na via e se apostar no esquecimento da população para concluí-la, só aumenta o desgaste perante a opinião pública.

Linhas

Outra dor de cabeça para o prefeito Léo Moraes (Podemos) é a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) nas linhas na área rural. O órgão fiscalizador lançou nas redes sociais sua atuação de fiscalização para garantir a boa trafegabilidade na Linha Caracol, em Jaci-Paraná.

Fiscalização

Causa-me estranheza que esse papel de fiscalização e de apresentar o pedido de providências em relação às linhas rurais cabe aos vereadores da capital. No caso da Linha Caracol, em Jaci-Paraná, caberia aos vereadores Adalto do Bandeirantes (Republicanos) e Adriano Gomes (PRTB) cobrar a manutenção da respectiva linha.

Sério

Falando sério, o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo teve sua pré-candidatura à Presidência da República rifada pela direção nacional do nanico Democracia Cristã (DC). O presidente da sigla, ex-deputado federal João Caldas, alegou que Aldo não cresceu nas pesquisas, daí o partido decidiu focar em Joaquim Barbosa como reprise da novela “Salvador da Pátria”.