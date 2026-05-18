Homem é esfaqueado no pescoço durante tentativa de homicídio em Jaru

Por portalp1.com

Publicada em 18/05/2026 às 09h30

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (17), no Setor 7, em Jaru (RO). Ele foi atingido por um golpe de arma branca na região do pescoço e precisou ser socorrido ao Hospital Municipal.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 2h30. A vítima relatou aos policiais que estava deitada em sua residência quando foi surpreendida por um dos suspeitos, que estaria armado com um canivete e fazendo ameaças de morte.

Ainda conforme o depoimento, um segundo envolvido teria ajudado a imobilizar o homem enquanto o agressor desferia o golpe na garganta. Após o ataque, os dois suspeitos fugiram do local.

Mesmo ferido, o homem conseguiu procurar atendimento médico com a ajuda de populares e permaneceu em observação no hospital durante o registro da ocorrência.

Adolescente foi localizado pela PM

Após colher informações com a vítima, equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela cidade e conseguiram localizar um adolescente apontado como participante do crime.

O menor foi encontrado nas proximidades de um bar, no cruzamento das ruas Padre Chiquinho e Euclides da Cunha. Ele foi apreendido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Segundo suspeito continua foragido

O outro suspeito identificado pela vítima não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência. As diligências continuavam para tentar encontrá-lo.

Polícia Civil investiga o caso

A motivação da tentativa de homicídio ainda não foi esclarecida. O caso será investigado pela Polícia Civil de Rondônia, que deverá apurar as circunstâncias do crime e a participação de cada um dos envolvidos.