Prefeitura realiza mais uma edição do projeto Saúde nos Bairros na Escola Roberto Turbay

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 09h47

Hoje foi dia de levar mais cuidado e acesso à saúde para a população! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (16), na Escola Roberto Turbay, mais uma edição do projeto Saúde nos Bairros: Agora Tem Especialistas!

Durante a ação, a comunidade contou com diversos atendimentos e serviços gratuitos, como:

Especialidades médicas

Atendimento odontológico

Testes rápidos (SAE)

Inserção de Implanon

O atendimento aconteceu por ordem de chegada, garantindo mais acesso e cuidado para quem participou da ação.

Mais saúde, mais cuidado e mais qualidade de vida perto de você!