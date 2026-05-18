Prefeitura realiza mais uma edição do projeto Saúde nos Bairros na Escola Roberto Turbay

Hoje foi dia de levar mais cuidado e acesso à saúde para a população! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (16), na Escola Roberto Turbay, mais uma edição do projeto Saúde nos Bairros: Agora Tem Especialistas!
Durante a ação, a comunidade contou com diversos atendimentos e serviços gratuitos, como:
Especialidades médicas
Atendimento odontológico
Testes rápidos (SAE)
Inserção de Implanon
O atendimento aconteceu por ordem de chegada, garantindo mais acesso e cuidado para quem participou da ação.
Mais saúde, mais cuidado e mais qualidade de vida perto de você!
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