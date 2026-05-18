Em jogo disputado e com o expulsões Gazin Porto Velho e Guaporé ficam no 0 a 0

Por FFER

Publicada em 18/05/2026 às 08h40

O Gazin Porto Velho recebeu na tarde deste domingo a equipe do Guaporé no estádio Aluízio Ferreira em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, precisando vencer para subir na tabela a Lacomotiva pressionou nos primeiros minutos em busca do gol, mas esbarrou no bom desempenho defensivo do Jacaré da Zona da Mata.

Após os primeiros 15 minutos a partida ficou bastante equilibrada e disputada. Por várias vezes a partida ficou paralisada por reclamações e tumulto entre os jogadores, além de muitas reclamações em campo e nos bancos de reservas contra a arbitragem, resultando na expulsão do técnico do Guaporé Rodrigo Limiro e em campo Tchalles pelo Gazin Porto Velho e Edinho pelo Guaporé.

Ao final dos 90 minutos nada de gol, Gazin Porto Velho 0 x 0 Guaporé, com o empate a Locomotiva soma 11 pontos e na 3ª colocação enquanto o Guaporé soma 15 pontos na vice liderança do grupo. Na próxima rodada a Locomotiva viaja até Tocantins onde enfrenta o líder Araguaína no estádio Mirandão, já o Guaporé vai até o Acre para enfrentar o Humaitá na Arena da Floresta.