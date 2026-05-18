Deputado Cássio Gois garante R$ 296 mil para associação da terceira idade em Ministro Andreazza

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 09h15

A população da terceira idade de Ministro Andreazza recebeu uma importante conquista. Já está na conta o recurso de R$ 296 mil destinado à Associação das Pessoas da Terceira Idade de Nova União de Ministro Andreazza (ASPETIMA), fruto do trabalho e do compromisso do deputado estadual Cássio Gois com as associações e com o bem-estar da população.

O investimento chega para fortalecer as ações desenvolvidas pela entidade, proporcionando mais lazer, interação social, qualidade de vida e valorização dos idosos do município. O recurso também representa um incentivo para que a associação continue promovendo atividades que aproximam as famílias e oferecem momentos de convivência, acolhimento e dignidade para os participantes.

A conquista contou com a parceria do prefeito Milla, do vice-prefeito Fofão, da vereadora Jussara Alves e do vereador Levi Saúde, que estiveram unidos na articulação para que o recurso chegasse até a associação.

Durante visita à entidade, o deputado Cássio Gois acompanhou de perto o trabalho realizado pela associação e destacou a importância de investir em ações que valorizam os idosos.

“Estivemos visitando a associação, ouvindo os idosos, acompanhando de perto o trabalho que é realizado aqui e vendo a importância desse espaço para a comunidade. Esse recurso de R$ 296 mil chega para fortalecer ainda mais esse trabalho, proporcionando lazer, interação, dignidade e qualidade de vida para nossos idosos. Cuidar das pessoas da terceira idade é reconhecer toda a contribuição que elas deram para nossa sociedade. Fico feliz em poder contribuir com essa missão”, destacou o deputado Cássio Gois.

O prefeito Milla também agradeceu a parceria do parlamentar e ressaltou a alegria da população ao receber o investimento.

“Quero agradecer ao deputado Cássio Gois por essa parceria importante com o município de Ministro Andreazza. Esse recurso representa muito para nossos idosos, que merecem atenção, carinho e espaços de convivência. É gratificante ver a alegria deles sendo contemplados com esse investimento. Agradecemos também o apoio dos vereadores Jussara Alves e Levi Saúde, que estiveram junto conosco nessa luta em benefício da associação”, afirmou o prefeito Milla.

A presidente da associação, Alidia, também comemorou a chegada do recurso e destacou a importância da emenda para a melhoria da estrutura da entidade.

“Nós da Associação das Pessoas da Terceira Idade do município de Ministro Andreazza somos aproximadamente 80 idosos, e neste momento estamos muito gratos com a emenda parlamentar do deputado Cássio Gois, que vai trazer grande melhoria na reforma do nosso prédio, que está com o telhado condenado. Agradecemos imensamente”, declarou Alidia.

Ao longo de sua atuação parlamentar, Cássio Gois tem fortalecido o apoio às associações comunitárias de Rondônia, defendendo investimentos que geram impacto social e melhoram a vida da população. O recurso destinado à ASPETIMA reforça esse compromisso de valorização das pessoas e fortalecimento das comunidades do estado.