UTI e Hemodiálise do Hospital Regional consolidam atendimento para casos graves na fronteira

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 18/05/2026 às 10h02

O fortalecimento da infraestrutura hospitalar em Rondônia atingiu um estágio de maturidade com a consolidação dos serviços de nefrologia em Guajará-Mirim. Instalada no Hospital Regional (HRGM) Dr. Júlio Pérez Antelo, a unidade não apenas descentralizou o suporte vital, como estabeleceu um novo padrão de atendimento na região de fronteira. Segundo balanço da Mediall Brasil, empresa que administra o hospital, a unidade processou 1.945 sessões de hemodiálise no último período, eliminando a dependência histórica de remoções para a capital.

O suporte intensivo, que antes representava um gargalo logístico crítico, agora opera sob indicadores de excelência técnica. Os dados revelam que 46% dos pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) necessitaram de suporte renal durante a internação. Essa integração entre a terapia intensiva e a nefrologia garante que casos graves recebam intervenção imediata, sem o desgaste de exaustivas horas de deslocamento em ambulâncias pela BR-364.

Sob a responsabilidade técnica do médico Thiago Matos, o serviço faz parte de uma rede que, entre março e dezembro de 2025, registrou produtividade recorde, com mais de 69 mil exames e milhares de atendimentos realizados. Para o nefrologista, o impacto humano supera os indicadores de volume, especialmente para pacientes crônicos que exigem três sessões semanais de filtragem sanguínea.

"A chegada da clínica de hemodiálise em Guajará-Mirim transformou a rotina desses pacientes. São pessoas em estágio avançado da doença renal que não precisam mais enfrentar o cansaço de viagens longas. Agora, o tratamento é feito onde moram ou muito mais perto de casa, o que preserva a estabilidade clínica e a energia de cada um", expliou o médico.

O relato de Roseli Luciano Barbosa, paciente há três anos, ilustra a dimensão prática da mudança. Antes da abertura do serviço no HRGM, Roseli percorria 500 quilômetros (ida e volta) a cada sessão de diálise. Hoje, o trajeto caiu para 80 quilômetros. "Eu ia para Porto Velho, a 250 km de distância. Ter essa clínica aqui no Hospital dos Militares facilitou demais a minha vida. É uma gratidão muito grande", afirmou.

A eficiência da gestão também se reflete na segurança do paciente. O índice de infecção em ambientes críticos da unidade mantém-se abaixo da média nacional para hospitais desse porte, um dado rigoroso que atesta a qualidade do controle sanitário. O desempenho técnico é validado pela população: a pesquisa de satisfação dos usuários atingiu 94% de aprovação. Com esse avanço, o Hospital Regional de Guajará-Mirim deixa de ser um ponto de passagem para se tornar um centro resolutivo, garantindo soberania em saúde e dignidade para os moradores da região.