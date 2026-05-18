Virginia faz 1ª aparição após término com Vini Jr.:

Por R7

Publicada em 18/05/2026 às 11h18

Virginia apareceu pela primeira vez após anunciar o término com Vini Jr. na última sexta-feira (15). A influenciadora publicou uma série de stories no Instagram na manhã deste sábado (16) e informou aos seguidores que já está de volta em casa “com o amor da vida dela”.

Na sequência de vídeos, ela apareceu ao lado do filho caçula, José Leonardo, de apenas 1 ano. “Bom dia! Já em casa com o amor da minha vida [José Leonardo], graças a Deus”, escreveu.

Ela chegou até mesmo a citar Zé Felipe nos vídeos ao se referir ao cantor como “papai” enquanto conversava com o pequeno. O sertanejo chegou a fazer uma homenagem à Virginia no Dia das Mães, celebrado no último domingo (10).

Na madrugada deste sábado, o cantor compartilhou um momento do show que fez em Vera, no Mato Grosso, em que canta a música “Só Tem Eu”, que é uma homenagem à ex-companheira Virginia.