Papa lança sua 1ª encíclica na próxima semana; texto aborda IA e pode virar novo ponto de atrito com Trump

Por g1

Publicada em 18/05/2026 às 11h34

O Papa Leão XIV fala com jornalistas a bordo do voo papal de Malabo para Roma, em 23 de abril de 2026, após visita pastoral de 11 dias à África — Foto: Andrew Medichini/Pool via Reuters

O papa Leão XIV publicará sua primeira encíclica em 25 de maio, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (18). O documento deverá abordar a ascensão da inteligência artificial e os desafios aos direitos dos trabalhadores - e pode virar um novo ponto de atrito entre o pontífice e o presidente dos EUA, Donald Trump.

➡️ Contexto: Encíclicas são documentos papais dirigidos a bispos de todo mundo (e, como resultado, aos fiéis) informando a posição da Igreja Católica sobre determinados assuntos.

O texto também deverá denunciar as guerras que assolam o mundo, de acordo com fontes ligadas ao Vaticano.

Intitulado "Magnifica Humanitas" (Magnífica Humanidade), o documento foi formalmente assinado pelo Papa na sexta-feira (15).

Leão XIV, o primeiro Papa dos Estados Unidos, participará de uma apresentação do texto no Vaticano no dia de sua publicação, uma atitude incomum para um pontífice católico.

O Vaticano informou ainda que o evento contará com a presença de Christopher Olah, cofundador da empresa de inteligência artificial Anthropic.

➡️ Entenda: a Anthropic se apresenta como a empresa de IA que coloca segurança e mitigação de riscos no centro de suas pesquisas. Por isso, a presença de Christopher Olah no Vaticano é significativa e sugere que a posição do papa americano sobre IA pode se tornar um novo ponto de atrito com o governo Trump.