Eder Militão se pronuncia após ter nome envolvido no fim do namoro de Vini Jr. e Virginia:

Por R7

Publicada em 18/05/2026 às 11h21

Eder Militão se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (15) após ter o nome envolvido no fim do namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca. Segundo alguns veículos internacionais, um dos motivos para o término seria uma suposta festa com atletas, que Vini teria convidado modelos brasileiras — e que Militão estaria presente.

“Diante das recentes especulações e acusações disseminadas na internet envolvendo meu nome, venho esclarecer que todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação”, começou Eder.

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Eder disse que, no momento, está “totalmente comprometido” com a recuperação da lesão que sofreu no tendão do bíceps femoral da perna esquerda, que sofreu no dia 21 de abril durante uma partida — e que o deixará fora da Copa do Mundo.

“Além de dedicar toda a minha atenção à minha família, especialmente à minha esposa, que está grávida”, completou o jogador, casado com Tainá Militão.

“Confesso que estou assustado com toda essa situação. Cheguei ao ponto de praticamente não sair de casa quando minha esposa não está presente, justamente pelo impacto e pela proporção que essas acusações sem fundamento tomaram”, continuou.

Ele pede, ainda, que provem quando envolverem seu nome em polêmicas. “A disseminação irresponsável de acusações falsas causa danos não apenas à minha imagem, mas também à minha família, que vem sendo diretamente afetada por toda essa exposição injusta. Peço respeito, responsabilidade e empatia neste momento tão delicado.”