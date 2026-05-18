Homem é assassinado a facadas após discussão em distribuidora de bebidas

Por Anoticiamais

Publicada em 18/05/2026 às 09h30

Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (17), em frente à uma distribuidora de bebidas, no município de Nova União.

Segundo informações, após uma discussão entre dois primos, que evoluiu para via de fatos, um esfaqueou o outro até a morte.

A vítima foi identificada como Lourenço de 37 anos, que morreu no local. O suspeito do homicídio é professor E.L.A., de 39 anos, que evadiu-se do local após o crime.

Uma ambulância foi acionada para socorrer a vítima, mas os profissionais de saúde constataram que ela já estava em óbito.

A Polícia Técnico-Científica também foi acionada para os trabalhos periciais e depois o corpo foi liberado para ser removido para os exames de necropsia.

A Polícia Civil já investiga o caso e realiza diligências para tentar localizar o suspeito do crime.