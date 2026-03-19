Ex-BBB aciona Globo na Justiça após saída polêmica: “pede R$ 4,2 milhões”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/03/2026 às 10h51

O ex-participante do BBB26, Pedro Espíndola, ingressou com uma ação judicial contra a TV Globo pedindo indenização de aproximadamente R$ 4,2 milhões. O processo foi protocolado na terça-feira (17) e inclui solicitações por danos morais, materiais, quebra de contrato e anulação da rescisão com o reality.

De acordo com informações obtidas pela revista IstoÉ Gente, o caso tramita na 2ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná. A defesa do ex-brother argumenta que houve irregularidades na forma como sua saída do programa foi conduzida.

Pedro deixou o confinamento no dia 18 de janeiro, após um episódio envolvendo a participante Jordana Morais. Na ocasião, ele tentou beijá-la sem consentimento dentro da casa. Antes de qualquer decisão oficial da produção, o próprio participante optou por apertar o botão de desistência.

Posteriormente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu investigação sobre o caso. Em fevereiro, Pedro foi indiciado por importunação sexual após análise das imagens do programa pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.

A defesa sustenta que o ex-BBB não chegou a prestar depoimento durante a investigação porque estava internado em uma clínica de reabilitação no interior do Paraná e não foi localizado pelas autoridades no período.

Após o ocorrido, segundo a ação, a emissora teria passado a tratar Pedro como expulso, apesar de sua saída constar oficialmente como desistência. O valor solicitado na Justiça se aproxima do prêmio total da edição, estimado em R$ 5,5 milhões.