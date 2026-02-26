PRF apreende cerca de 20 kg de skunk em ônibus na BR-364 em Vilhena

Por PRF-RO

Publicada em 26/02/2026 às 08h30

Rondônia, 25 de fevereiro de 2026 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu, nesta quarta-feira (25), 20,75 kg de skunk no km 1 da BR-364, em Vilhena. A substância foi encontrada em um ônibus interestadual durante fiscalização de rotina.

Durante a abordagem, os agentes entrevistaram um passageiro que demonstrou comportamento suspeito, ocasião em que se aprofundaram as averiguações. Na inspeção, os policiais encontraram, no compartimento de bagagens do veículo, 20 tabletes da droga em sua mala.

O indivíduo e o entorpecente foram encaminhados à UNISP de Vilhena, sob o enquadramento no crime de tráfico de drogas.