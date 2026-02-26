Ex-jogadora do Rolim de Moura, Andressa assina com o Athletico Paranaense

Por ROW NEWS

Publicada em 26/02/2026 às 09h08

O futebol feminino de Rondônia volta a ser destaque no cenário nacional. A meia-atacante Andressa, que vinha brilhando com a camisa do Rolim de Moura Esporte Clube, é a nova contratação do Athletico Paranaense. O anúncio do "Furacão" confirma a ascensão da atleta, que se tornou peça fundamental no esquema tático do Tigre nas últimas temporadas.

Andressa, conhecida por sua velocidade e chegada forte ao ataque, foi um dos nomes de confiança do técnico Edilson. Sua ida para Curitiba reforça a qualidade técnica do futebol produzido na Zona da Mata e coloca a atleta no radar das principais competições do país.

A trajetória de Andressa no Tigre

A nova meia do Athletico construiu uma base sólida em Rolim de Moura. Em 2024, foi o grande nome da equipe no Campeonato Estadual. Já em 2025, Andressa ganhou visibilidade nacional ao defender o Tigre no Campeonato Brasileiro Feminino A3 e na Copa do Brasil, competições que serviram de vitrine para o seu futebol criativo.

Com a camisa rubro-negra do Furacão, a expectativa é que a jogadora mantenha o nível de atuação que a consagrou no Estádio Cassolão, agora enfrentando as potências do futebol brasileiro.