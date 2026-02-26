Deputado Estadual Dr. Luís do Hospital fortalece projeto social em Porto Velho

Por Diana Braga

Publicada em 26/02/2026 às 09h42

Disciplina, respeito e oportunidade seguem sendo cultivados no tatame da Associação Jesus Campeão Absoluto, na zona Leste de Porto Velho. Na noite desta quarta-feira (25), o deputado estadual Dr. Luís do Hospital realizou a entrega de materiais e equipamentos ao projeto, reforçando a estrutura das atividades oferecidas gratuitamente à comunidade.

Os itens — ventiladores, bebedouro e kimonos — foram adquiridos por meio de emenda parlamentar do mandato. O objetivo é garantir melhores condições para as aulas de Jiu-Jitsu, que atendem mais de 100 crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 15 anos. Os treinos acontecem três vezes por semana, no bairro Igarapé.

Durante a entrega, Dr. Luís do Hospital destacou que investir em esporte é investir em futuro. “Quando apoiamos um projeto como esse, estamos oferecendo oportunidade, disciplina e perspectiva de vida para essas crianças. O esporte transforma realidades e afasta nossos jovens de caminhos que não levam a lugar nenhum. Nosso compromisso é fazer o recurso chegar onde ele realmente faz a diferença”, afirmou.

Com mais de uma década de atuação, a associação é mantida, principalmente, pelo esforço da própria comunidade. Segundo o presidente da entidade, Wescley Guerra, esta é a primeira vez que o projeto recebe incentivo direto de um agente público, o que representa um marco para a continuidade das atividades.

O professor Anderson Monteiro também destacou a importância da entrega dos kimonos. De acordo com ele, o custo do material é elevado e nem todos os pais têm condições de adquiri-lo. “Essa doação será de extrema importância para as crianças. Foi uma bênção maravilhosa para a gente”, ressaltou.

A iniciativa reforça o papel social do projeto, que ao longo dos anos se consolidou como espaço de inclusão e formação cidadã na zona Leste da capital. O apoio estrutural assegura mais estabilidade e cria condições para a ampliação das atividades, beneficiando ainda mais famílias da comunidade.