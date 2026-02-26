Robert De Niro critica governo e vira alvo de Trump: “doente e demente”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 26/02/2026 às 10h36
Uma troca pública de ataques voltou a colocar frente a frente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ator Robert De Niro, conhecido por críticas frequentes ao republicano.

O embate ganhou novo capítulo após De Niro pedir que os americanos “resistam” ao governo durante participação no podcast The Best People with Nicolle Wallace. No programa, o ator afirmou que o país estaria sendo prejudicado pela atual condução política.

“As pessoas têm que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. É a única maneira”

O artista também declarou que considera a situação “doentia” e acusou Trump de comprometer a história dos Estados Unidos.

A reação do presidente veio por meio da rede Truth Social. Em uma publicação extensa, Trump respondeu de forma direta, chamando o ator de “doente e demente” e questionando sua capacidade intelectual.

“Robert De Niro Transtornado por Trump, outra pessoa doente e demente com, acredito, um QI extremamente baixo, que não faz a menor ideia do que está fazendo ou dizendo – algumas delas seriamente criminosas!”

Além de De Niro, Trump também direcionou críticas às congressistas democratas Ilhan Omar e Rashida Tlaib, a quem classificou como “lunáticas”.

De Niro já havia feito ataques ao presidente anteriormente. No Festival de Cannes do ano passado, ao receber a Palma de Ouro honorária, o ator chamou Trump de “filisteu” durante discurso.

O novo embate reforça o histórico de declarações duras entre o ator de 82 anos e o presidente americano, em meio a um cenário político marcado por forte polarização.

