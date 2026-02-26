Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais estão abertas até 5 de março, em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 26/02/2026 às 11h34

Além da oferta de 15 cursos técnicos em Porto Velho neste semestre, o governo de Rondônia mantém uma agenda de capacitação para quem quer atualizar o currículo, conforme as demandas do mercado de trabalho. O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) acaba de lançar mais um cronograma de cursos, cujas inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de março, através do link disponibilizado no site da instituição de ensino.

Enquanto os cursos técnicos duram de um a dois anos, os cursos de iniciação e qualificação têm curta e média duração, permitindo ao aluno a capacitação em diferentes áreas, conforme vocação e perspectivas de conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que a educação profissional, tornou-se uma política pública no estado, e por causa dessa medida, a gestão estadual garante capacitação para todos os cidadãos rondonienses interessados em se qualificar. “O ensino profissionalizante integra o Planejamento Estratégico do governo de Rondônia, e estamos trabalhando para cumprir as metas que foram traçadas para todos os 52 municípios rondonienses.”

CURSO TÉCNICO

Pedro Henrique Tavares da Silva, de 16 anos, que mora no Bairro Três Marias, na Capital, optou pelo Curso Técnico em Segurança do Trabalho, cujas aulas começaram nesta semana. “Estou fazendo esse curso, porque é uma área que tem muitas oportunidades para crescer profissionalmente”, declarou o estudante que está no 2º ano do ensino médio.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a instituição cumpre um cronograma ao longo do ano letivo para contemplar alunos e trabalhadores de diversas faixas etárias. “Ampliar o conhecimento na era da informação é fundamental para se construir uma carreira de sucesso, e a população de Rondônia está muito bem assistida no que tange à qualificação profissional”, frisou.

CURSOS OFERTADOS

Sede Etec

Operador de Drone

Oratória

Inglês Básico

Polo Rio Branco

Técnica de Limpeza e Conservação do Ambiente

Assistente Administrativo

Inglês Básico

Assistente de Vendas

Espanhol Básico

Manicure e Pedicure

Polo Flora Calheiros

Maquiagem para Festa

Oratória

Flores Gigantes

Artesanato em Papel – Origami

Operador de Computador

Excel do Básico ao Avançado

Primeiros Socorros

Norma Regulamentadora N1 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

Norma Regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura

Assistente de Contabilidade

Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Assistente Administrativo