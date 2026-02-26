Prefeitura orienta sobre acesso ao implanon em Porto Velho

Por Taiana Mendonça

26/02/2026

A Prefeitura de Porto Velho e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) reforçam que o acesso ao implanon vai ocorrer por meio da rede pública municipal, seguindo critérios técnicos e protocolos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para ter acesso ao método, a mulher deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para solicitar a inclusão no sistema de regulação municipal. No momento da solicitação, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. Após a inclusão, é importante solicitar e guardar o comprovante de regulação.

A Semusa esclarece que não há inscrição por meio de sites externos, formulários online ou cadastros paralelos. Todo o processo é realizado exclusivamente dentro do sistema oficial da rede municipal de saúde, garantindo organização, segurança e acompanhamento adequado.

O prefeito Léo Moraes lembrou a importância de seguir o fluxo correto. “É fundamental que as mulheres busquem as unidades de saúde e utilizem apenas os canais oficiais do município. O processo é organizado, seguro e feito com responsabilidade. Não há necessidade de cadastro em sites ou plataformas externas para ter acesso ao implante”.

Avaliação médica é obrigatória

Antes da inserção do implante, todas as pacientes passam por avaliação médica. O método é seguro e eficaz, com duração de até três anos, mas nem todas as mulheres podem utilizá-lo, sendo necessária análise individual para verificar possíveis contraindicações.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destacou que nenhum paciente ficará sem orientação. “Caso, durante a avaliação médica, seja identificado que o implante não é o método mais adequado para determinada mulher, a rede municipal fará a orientação necessária e indicará o método contraceptivo mais apropriado para cada caso”.

A Secretaria orienta que a população busque informações exclusivamente pelos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, evitando desinformação e garantindo acesso correto ao serviço.