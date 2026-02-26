Iperon leva capacitação previdenciária às regionais do interior e reforça a governança

Por Amanda Barbosa

Publicada em 26/02/2026 às 12h02

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) iniciou, na segunda-feira (23), uma ação de capacitação institucional técnico-operacional nas unidades regionais de Vilhena, Rolim de Moura, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes. A iniciativa, conduzida pelo Diretor de Previdência, Elton Parente de Oliveira, e pela Gerente de Cadastro, Sheila Márcia Gomes de Oliveira, segue até o dia 27 de fevereiro e tem como objetivo fortalecer a governança previdenciária no interior do Estado, por meio do alinhamento técnico, da padronização de procedimentos e da atualização normativa das equipes.

A agenda percorreu os cinco municípios ao longo da semana, permitindo contato direto com os servidores das regionais, revisão prática dos fluxos operacionais e esclarecimento de dúvidas relacionadas aos processos previdenciários.

Durante a capacitação estão sendo reforçadas as Resoluções Internas que regem o atendimento do Instituto, além da aplicação do Decreto nº 27.338, que regulamenta a aposentadoria especial para servidores públicos estaduais cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde, em consonância com a Lei Complementar nº 1.100/2021.

O Diretor de Previdência do Iperon, Elton Parente de Oliveira, destacou que o foco da ação é garantir uniformidade técnica na execução dos processos. “Estamos trabalhando na padronização de entendimentos e na correta aplicação da legislação vigente, especialmente nos casos de aposentadoria especial e concessão de benefícios. O alinhamento dos fluxos reduz inconsistências processuais e fortalece a segurança jurídica das análises realizadas nas regionais”.

Para o Presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, a iniciativa reafirma a atual cultura institucional. “A melhoria contínua do aprendizado torna os atendimentos previdenciários cada vez mais qualificados. Com a uniformização das orientações prestadas aos segurados e aos setores de Recursos Humanos dos órgãos estaduais, nós reduzimos inconsistências e ampliamos a segurança jurídica”, destacou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o investimento em capacitação impacta diretamente a qualidade do serviço público oferecido à população. “Investir na capacitação dos servidores é investir na qualidade do serviço público. Quando fortalecemos a base técnica das instituições, garantimos mais eficiência, responsabilidade e confiança na gestão previdenciária do Estado”, pontuou.

A ação reforça o compromisso do Iperon com a governança, a eficiência administrativa e a consolidação de uma previdência estadual cada vez mais técnica, organizada e alinhada às normas vigentes em todas as regiões de Rondônia.