Acordo na Justiça do Trabalho garante eleições no SINDMOTO que começa nesta quinta-feira e tem votação em 20/05

Por CUT-RO.

Publicada em 26/02/2026 às 13h50

Em Audiência realizada nesta quarta-feira (25/02) – presidida pela Juíza Lorainy Porto da Luz e com a participação de representante do Ministério Público do Trabalho (MPT) – foi homologado um acordo entre todas as partes envolvidas no processo eleitoral do Sindicato dos Mototaxista, Motofretes e Motoboys (SINDMOTO-RO), estabelecendo um calendário eleitoral que começa neste 26/02 e termina no dia 20/05/2026.

As principais datas das eleições são: dia 26/02/2026 com a publicação do edital de convocação da assembleia geral que elegerá a Comissão Eleitoral responsável pelas eleições; 02/03/2026 quando será realizada a eleição da comissão eleitoral em assembleia, na sede provisória do SINDMOTO na rua México, 2295, Nova Porto Velho, onde funciona o SINPRO (Sindicato Dos Professores De Faculdade); 05/03/2026 data da publicação do edital de convocação das eleições; 16/03/2026 será o encerramento do prazo para inscrição de chapas; e 20/05/2026 dia da votação para escolha da nova diretoria do SINDMOTO.

O SINDMOTO encontra-se sem diretoria legitimamente eleita pela categoria desde o final de 2022; sendo que neste período a Central Única dos Trabalhadores (CUT-RO) apoiou um grupo de oposição da base visando retomar o sindicato das mãos da antiga direção, que havia sido destituída pela Justiça por fraude em eleições. Somente em junho de 2025, após um parecer contundente do Ministério Público do Trabalho, foi possível nomear um Junta Governativa Paritária em Audiência na Justiça do Trabalho, afastando os antigos gestores da direção da entidade.

As eleições já deveriam ter sido realizadas em meados de outubro passado, entretanto, disputas internas, questionamentos judiciais e morosidade da Junta Governativa resultaram em sucessivos adiamentos e na destituição de duas comissões eleitorais. O acordo homologado agora pela Justiça foi feito entre representantes da antiga diretoria, do grupo de oposição e da junta governativa, o que assegura a realização definitiva das eleições do SINDMOTO. A Juíza já consignou em ata que quem der causa a novos atrasos injustificados e adiamentos sofrerá penalidades a ser arbitrada oportunamente.

Para a presidente da CUT-RO, Elzilene Nascimento, o acordo representa uma grande vitória para a categoria e a central sindical conclama todos os filiados a participarem ativamente da assembleia do dia 02 de março e da votação em 20 de maio. “A CUT e seus sindicatos filiados estão apoiando a chapa 2 de oposição, que será encabeçada pelo mototaxista Maycom”, afirma a sindicalista.