SINTERO protocola reivindicações ao Ministério da Educação durante visita de Camilo Santana ao IFRO

Por SINTERO

Publicada em 26/02/2026 às 14h20

No dia 25 de fevereiro, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve em Rondônia para cumprir agenda oficial no Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Durante a visita, foi realizada a assinatura do termo de autorização para a implantação do novo Campus Buritis, além da construção de refeitórios e bibliotecas, ampliando a estrutura física da instituição e fortalecendo a rede federal no estado.

A programação reuniu autoridades, representantes da comunidade acadêmica e entidades sindicais. O SINTERO participou do ato e aproveitou a presença do ministro para protocolar um documento de reivindicação direcionado ao Ministério da Educação.

No documento, o SINTERO destaca que os problemas apresentados são relacionados ao sistema de ensino de Rondônia. No entanto, a entidade solicita que o Ministério da Educação atue como mediador institucional junto ao Estado, com o objetivo de construir soluções concretas e implementar políticas públicas eficazes para enfrentar os conflitos vivenciados nas escolas.

Entre as demandas apresentadas estão o enfrentamento à violência no ambiente escolar, especialmente os casos direcionados às mulheres; a implementação da educação inclusiva sem as estruturas físicas, profissionais e pedagógicas adequadas; as dificuldades enfrentadas na educação indígena e ribeirinha; além dos desafios para a consolidação da educação integral com estrutura e qualidade.

O SINTERO defende que a mediação do Ministério da Educação pode contribuir para a construção de políticas permanentes e eficazes, assegurando que os direitos da comunidade escolar de Rondônia sejam respeitados e que os problemas estruturais das redes de ensino sejam enfrentados de forma responsável.