Reta final de inscrições para o Partiu IF: 520 vagas são ofertadas pelo IFRO em 9 municípios de Rondônia

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 26/02/2026 às 15h27

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está nos últimos dias de inscrições para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) do Projeto de Extensão Partiu IF – 2ª edição. Ao todo, são ofertadas 520 vagas distribuídas em nove municípios, incluindo Buritis (40 vagas), onde há campus da instituição em implantação. As demais vagas são nos Campi Ariquemes (80 vagas), Colorado do Oeste (40), Guajará-Mirim (40), Jaru (40), Ji-Paraná (40), Porto Velho Calama (80), Porto Velho Zona Norte (80), São Miguel do Guaporé (40) e Vilhena (40).

Os prazos de inscrição variam por unidade, com encerramentos entre os dias 26 de fevereiro e 6 de março. Podem se inscrever estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental que estudam em escola pública e fizeram todo o ensino fundamental na rede pública. O programa é voltado para quem tem renda familiar de até um salário mínimo por pessoa, além de estudantes negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Quem é selecionado recebe até oito parcelas de R$ 200,00, destinadas ao auxílio com transporte e com alimentação. Para ter direito ao benefício, é obrigatória a frequência mínima de 75% nas atividades teóricas e práticas, bem como a participação nas ações pedagógicas desenvolvidas pelas equipes de ensino.

Nesta edição, a oferta do Partiu IF em Rondônia foi ampliada para 13 turmas, incluindo a participação do município de Buritis. A iniciativa integra o Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para Acesso de Estudantes da Rede Pública à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e tem como objetivo ampliar o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade.

O programa é voltado a estudantes regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública e que pertencem a grupos prioritários, conforme critérios da Lei nº 12.711 de 2012. Entre os públicos atendidos estão estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo por pessoa, autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência.

O curso oferece acompanhamento psicopedagógico, orientação acadêmica e oficinas de redação. A carga horária total é de 320 horas. Cada candidato deve consultar o edital do campus de interesse e observar rigorosamente os prazos e orientações estabelecidos. As inscrições seguem abertas conforme o cronograma de cada unidade, com prazos encerrando em breve, conforme a unidade: