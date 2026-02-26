Busca e identificação de pessoas desaparecidas são ampliadas com lançamento da Rede PCI Conecta em Rondônia

Por Gerlen Oliveira

Publicada em 26/02/2026 às 16h15

O governo de Rondônia lançou, na sexta-feira (20), em Porto Velho, a Rede PCI Conecta, iniciativa nacional coordenada pelo Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica (CONDPCI), voltada à integração das Polícias Científicas e de Dados Periciais em todo o país. A proposta é fortalecer a busca e a identificação de pessoas desaparecidas, em consonância com a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas (PNBPD), instituída pela Lei nº 13.812/2019.

A Rede PCI Conecta tem como objetivo promover a padronização de procedimentos periciais, a utilização de formulários unificados para coleta de dados e a integração de sistemas de informação, garantindo maior celeridade e efetividade nas investigações de pessoas desaparecidas. A iniciativa é inspirada no Programa Institucional PCI Conecta, desenvolvido pela Polícia Científica de Santa Catarina e articula áreas, como: Identificação Civil e Criminal; Genética Forense; Odontologia Forense; Medicina Legal; e Antropologia Forense.

A implantação da Rede PCI Conecta em Rondônia reforça os investimentos realizados pelo governo de Rondônia no fortalecimento da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) e na modernização dos serviços periciais, com foco na interoperabilidade de sistemas e no aprimoramento da gestão da informação, contribuindo para maior eficiência na elucidação de casos e na identificação de pessoas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o lançamento da Rede PCI Conecta representa um avanço na política de segurança pública e no compromisso do estado com a proteção da vida e da dignidade humana. “A iniciativa amplia a capacidade de resposta do poder público, fortalece a atuação integrada das instituições e contribui para levar mais segurança e tranquilidade às famílias rondonienses”, evidenciou.

A implantação da rede em Rondônia fortalece atuação da Politec e a modernização dos serviços periciais

AVANÇO ESTRATÉGICO

Em Rondônia, que possui extensas áreas de difícil acesso e desafios logísticos próprios da região amazônica, a problemática dos desaparecimentos exige respostas cada vez mais integradas. Em 2025, o estado registrou 1.018 ocorrências de pessoas desaparecidas. No cenário nacional, foram contabilizados 84.760 registros no mesmo período, evidenciando a necessidade de políticas públicas e ações coordenadas para enfrentar a situação e garantir respostas às famílias.

O superintendente da Politec, Domingos Sávio, destacou que a Rede PCI Conecta é um avanço estratégico para Rondônia, ao integrar milhares de registros ao cadastro nacional desde 2023, fortalecendo a identificação de pessoas desaparecidas. “A iniciativa une tecnologia e compromisso humanitário, padroniza procedimentos e amplia a colaboração entre perícias, garantindo respostas mais rápidas às famílias e mais efetividade nas investigações.”

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, ressaltou que a integração das estruturas periciais contribui para a modernização do sistema de segurança pública. “Os investimentos realizados pelo governo de Rondônia em equipamentos e tecnologias fortalecem não apenas o enfrentamento à criminalidade, mas também a capacidade do estado em dar respostas mais humanizadas à sociedade, especialmente em casos que envolvem o desaparecimento de pessoas.”