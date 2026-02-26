“A única chance de eu ser bi é bimundial”, brinca André Marques ao responder fã

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/02/2026 às 16h44

O apresentador André Marques usou as redes sociais para responder perguntas dos seguidores e acabou expondo detalhes da vida pessoal em tom descontraído. A interação aconteceu por meio da tradicional “caixinha” de perguntas no Instagram.

Entre os questionamentos, um internauta quis saber sobre a orientação sexual do artista. André respondeu com humor e fez referência ao seu time do coração:

“Não sou não, meu amor. A única chance de eu ser bi é bimundial, quando o Flamengo ganhar outro campeonato mundial.”

A brincadeira rapidamente repercutiu entre os fãs, que costumam acompanhar as manifestações do apresentador sobre o Clube de Regatas do Flamengo.

Na mesma sequência de respostas, outro seguidor perguntou sobre fetiches e experiências pessoais. Sem entrar em detalhes, André afirmou que já realizou alguns desejos e que continua aberto a novas experiências.

“Já tive alguns e já realizei alguns, mas estamos sempre em busca de realizar novos.”

Conhecido pelo estilo direto e bem-humorado nas redes, o apresentador costuma utilizar o espaço para conversar com o público sobre temas variados, misturando assuntos pessoais e momentos do cotidiano.