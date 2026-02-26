Foo Fighters abre Rock in Rio 2026 com show exclusivo no Brasil
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 26/02/2026 às 16h40
A organização do Rock in Rio confirmou nesta quarta-feira (26) que o Foo Fighters será a principal atração do Palco Mundo no dia 4 de setembro de 2026, data que marca a abertura oficial do evento.

Segundo os organizadores, o grupo norte-americano virá ao Brasil exclusivamente para o festival, sem estar vinculado a uma turnê mundial no período. A promessa é de uma apresentação planejada especialmente para o público da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Será a terceira participação da banda no festival — as anteriores ocorreram em 2001 e 2019. A expectativa é que o show de 2026 tenha produção diferenciada, já que não integra agenda internacional de shows.

No mesmo anúncio, a organização confirmou também o DJ britânico Fatboy Slim como um dos destaques do palco New Dance Order no dia de abertura, ampliando a programação para além do rock.

O line-up do Rock in Rio 2026 já inclui nomes de diferentes estilos musicais, como Elton John, Demi Lovato, Stray Kids e Avenged Sevenfold, reforçando a proposta do festival de reunir públicos variados.

A edição de 2026 promete manter a diversidade de gêneros como marca registrada do evento, que tradicionalmente mistura rock, pop, música eletrônica e outros estilos ao longo dos dias de programação.

