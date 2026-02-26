Marquito é hospitalizado após passar mal enquanto pilotava moto

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/02/2026 às 16h33

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido nacionalmente como Marquito, integrante do Programa do Ratinho, foi hospitalizado após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na zona norte de São Paulo. Ele está em coma induzido para a realização de exames.

O acidente aconteceu na região da Vila Gustavo. Segundo as primeiras informações, o artista perdeu o controle do veículo após passar mal e caiu desacordado. Durante a queda, teria atingido outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A assessoria do SBT confirmou o ocorrido e informou que o estado de saúde é estável dentro do quadro apresentado.

Em nota, o canal esclareceu:

“O Marquito está bem. Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava sua moto, o que ocasionou uma queda. Com o impacto, teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela. Ele foi sedado para a realização de exames complementares, procedimento padrão para garantir uma avaliação clínica completa. E está recebendo toda a assistência médica necessária”

Marquito, de 65 anos, é um dos nomes mais conhecidos do programa comandado por Ratinho e atua há anos como humorista na atração. Até o momento, não foram divulgadas novas atualizações sobre o quadro clínico.