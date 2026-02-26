Ouvidoria do MPRO visita DREAM Amazônia para divulgar evento sobre autismo

Por MP-RO

Publicada em 26/02/2026 às 16h18

A Ouvidoria-Geral do Ministério Público de Rondônia realizou, nesta quinta-feira (26/2), visita institucional ao DREAM Amazônia – Diretório de Reabilitação Moderna do Hospital de Amor, para divulgar o evento “Transtorno do Espectro Autista: a compreensão é o caminho para a efetivação dos direitos”. O encontro está previsto para abril de 2026, na sede do MPRO, em Porto Velho. A agenda foi conduzida pelo Ouvidor-Geral do MPRO, Procurador de Justiça Carlos Grott, com apoio da assessora jurídica Suzane Samara Amaral de Lima.

Durante a reunião, a equipe apresentou a proposta do evento, os temas que serão tratados e o público esperado. A programação irá abordar direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), acesso a serviços públicos e inclusão social.

Na ocasião, foi feito convite formal à médica psiquiatra adulto e infantil Aline Canavez para participar como palestrante. A profissional atua na área de saúde mental e atendimento a pessoas com autismo.

A visita integra o projeto “Ouvidoria de Mãos Dadas com o TEA”. A iniciativa busca aproximar o Ministério Público da comunidade atípica. O objetivo é ouvir demandas, esclarecer direitos e fortalecer o diálogo com profissionais da saúde e familiares.