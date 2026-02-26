“Isso não é um adeus”, diz Virginia Fonseca ao encerrar ciclo no SBT

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/02/2026 às 16h28

A apresentadora Virginia Fonseca gravou nesta quarta-feira (25) a última edição do programa Sabadou com Virginia, exibido pelo SBT. A despedida foi compartilhada nas redes sociais, com fotos dos bastidores e mensagens de agradecimento à equipe.

No Instagram, Virginia publicou registros da gravação final — incluindo um selinho em Raul Gil — e relembrou a trajetória à frente da atração, iniciada em 2024. Em texto emocionado, destacou o aprendizado e a realização profissional ao assumir o comando do programa.

"Hoje gravamos nosso último programa do 'Sabadou com Virginia'! Encerramos esse ciclo com muita gratidão no coração."

A influenciadora também agradeceu à direção da emissora, mencionando Daniela Beyruti, além de colegas e membros da produção. Segundo ela, o período foi marcado por crescimento pessoal e profissional.

"Eu aprendi, evolui, sorri, conheci pessoas maravilhosas e sou eternamente grata ao SBT por ter realizado meu sonho de me tornar apresentadora!"

Em janeiro, a própria Virginia já havia anunciado que não renovaria contrato com o canal para se dedicar a novos projetos. À época, uma nota conjunta informava o encerramento da parceria após dois anos no ar.

Ao concluir a publicação, a apresentadora deixou aberta a possibilidade de retorno à televisão.