Prefeitura de Porto Velho anuncia banca organizadora do concurso da guarda municipal

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 26/02/2026 às 16h21

Acompanhado com expectativa pela sociedade porto-velhense, o planejamento do concurso público que irá formar o primeiro quadro de servidores da Guarda Municipal da capital rondoniense deu mais um importante passo nesta última semana com a definição da banca organizadora responsável pela promoção do certame.

Entre os nomes interessados na organização do concurso, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECON) sagrou-se vencedor e será a banca responsável pela condução do processo seletivo.

Vale destacar que o instituto é referência nacional na aplicação de provas voltadas à Guarda Municipal, tendo sido responsável por concursos da área realizados nas capitais de Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB).

De acordo com o prefeito Léo Moraes, os interessados em ingressar na carreira devem seguir se preparando, uma vez que o processo para dar início à abertura das inscrições segue em pleno andamento.

“O processo segue dentro da legalidade e do planejamento para que Porto Velho saia da lista das três capitais brasileiras que não possuem Guarda Municipal. Por isso, os interessados devem continuar estudando, porque estamos trabalhando para avançar nas próximas etapas”, afirmou o prefeito.

A Guarda Municipal já está criada oficialmente por meio de Lei Municipal impetrada pela atual gestão e aprovada pela Câmara de Vereadores. A projeção é de que, até 2027, os aprovados no concurso sejam convocados.