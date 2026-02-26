Instalação de ecobueiros avança para outras avenidas de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 26/02/2026 às 16h11

A ampliação da rede de ecobueiros segue transformando pontos estratégicos de Porto Velho com foco na prevenção de alagamentos e na melhoria do escoamento da água da chuva. O serviço foi concluído na avenida Carlos Gomes e, na noite desta quarta-feira (25), teve início na avenida Sete de Setembro, no trecho que segue até a Jorge Teixeira.

A tecnologia do ecobueiro funciona como uma estrutura instalada nas bocas de lobo para reter resíduos sólidos antes que alcancem a tubulação da drenagem, evitando entupimentos e reduzindo impactos ambientais. A medida integra as ações do programa Cidade Limpa e amplia a eficiência do sistema urbano de captação de águas pluviais.

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa faz parte de um planejamento estratégico para enfrentar pontos críticos da cidade. “Estamos investindo em soluções práticas e eficientes para reduzir alagamentos e melhorar a qualidade de vida da população. Esse é um trabalho contínuo, baseado em planejamento técnico e responsabilidade com os recursos públicos”.

Já o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Thiago Cantanhede, ressaltou que o avanço da iniciativa acompanha o mapeamento técnico realizado nas vias com maior necessidade de intervenção. “As equipes técnicas identificaram pontos estratégicos onde os ecobueiros terão impacto direto na redução de alagamentos. O trabalho segue um cronograma que contempla regiões de grande fluxo e áreas críticas”.

Thiago Cantanhede destacou que a iniciativa avança conforme o mapeamento técnico das vias mais críticas

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, explicou que a atuação integrada entre as equipes garante maior agilidade na execução dos trabalhos. “Estamos trabalhando de forma planejada, priorizando áreas com maior histórico de acúmulo de resíduos. A instalação dos ecobueiros fortalece a drenagem urbana e diminui custos com manutenção corretiva”.

Além da Carlos Gomes e da Sete de Setembro, os ecobueiros serão instalados em outros pontos da cidade, como nas avenidas Jatuarana, Amador dos Reis, José Vieira Caúla, Pinheiro Machado, Rio de Janeiro, Amazonas (próximo à Amador dos Reis), Calama (nas proximidades do Ifro) e Mamoré, entre Amazonas e Benedito Inocêncio. No total, 500 ecubueiros serão instalados.

A expansão do sistema faz parte de uma estratégia contínua para melhorar a infraestrutura urbana e garantir mais eficiência no escoamento das águas pluviais em diferentes bairros da capital.