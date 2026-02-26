EUA avaliam como

Por G1

Publicada em 26/02/2026 às 15h44

Os Estados Unidos avaliaram como positivas as negociações com o Irã nesta quinta-feira (25), em Genebra, segundo o site norte-americano Axios. Inicialmente, os enviados Jared Kushner e Steve Witkoff haviam deixado a primeira parte do encontro "decepcionados", segundo a reportagem, o que indica que a etapa seguinte pode ter sido decisiva.

A reunião começou por volta das 6h15, foi suspensa entre 9h e 14h e terminou às 15h30, todos no horário de Brasília. O ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr bin Hamad Al-Busaidi, que medeia as conversas, afirmou que houve "progresso significativo".

Al-Busaidi disse ainda que Estados Unidos e Irã concordaram em realizar, na próxima semana, um novo encontro para "discussões técnicas" em Viena, na Áustria.

Segundo o Axios, o Irã apresentou uma proposta preliminar de acordo nuclear na primeira parte do encontro. O site informou ainda que os negociadores dos EUA estavam dispostos a mostrar certo grau de flexibilidade, desde que Teerã comprovasse não buscar a construção de uma bomba nuclear.

Após a primeira parte do encontro, uma autoridade iraniana afirmou à Reuters que as negociações com os EUA têm sido "intensas e sérias" e que "algumas divergências permanecem". A fonte acrescentou que "as conversas levantaram novas ideias que exigem consulta com Teerã".

A reunião desta quinta-feira é considerada decisiva para o Irã. Segundo o jornal britânico "The Guardian", o presidente Donald Trump deve decidir sobre um possível ataque ao país com base no resultado do encontro.

Esta é a terceira rodada de negociações em menos de um mês.

Os EUA querem que o Irã interrompa o enriquecimento de urânio, por temerem que o país busque construir uma bomba nuclear.

O governo iraniano afirma que o programa tem fins pacíficos, voltados à produção de energia.

Segundo a imprensa americana, os EUA também querem restringir o alcance dos mísseis balísticos iranianos e encerrar o apoio a grupos armados no Oriente Médio.

O Irã defende que as negociações se limitem ao programa nuclear e diz estar disposto a reduzir o nível de enriquecimento de urânio em troca do fim de sanções.