Prefeitura de Jaru oferece acompanhamento médico para grávidas em todas as unidades de saúde

Por Assessoria

Publicada em 26/02/2026 às 15h48

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, reforça a necessidade do acompanhamento pré-natal durante toda a gestação.

Mulheres que estejam com suspeita de gravidez devem ir à unidade de saúde mais próxima de sua residência, realizar o teste rápido gratuito e, caso o resultado seja positivo, a paciente deverá seguir as orientações da equipe técnica para confirmação da gestação e, posteriormente, iniciar o pré-natal.

O pré-natal envolve exames como teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST’s, ultrassom obstétrica e diversos outros procedimentos que previnem doenças e complicações ao longo da gravidez, trazendo maior segurança tanto para a mãe quanto para o bebê.