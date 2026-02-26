OAB Rondônia mobiliza jovem advocacia para o Encontro Nacional da Jovem Advocacia 2026

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 26/02/2026 às 15h46

Grupo da Caravana da Jovem Advocacia da OAB Rondônia

A jovem advocacia rondoniense já tem um grande compromisso marcado para 2026. Nos dias 21 e 22 de maio, a cidade de São Paulo será palco do Encontro Nacional da Jovem Advocacia (Enja 2026), que acontecerá no Pro Magno – Centro de Eventos, reunindo milhares de profissionais de todo o país.

Com expectativa de público superior a cinco mil participantes, o evento contará com mais de 170 palestrantes e quatro palcos simultâneos, promovendo debates sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo, gestão, marketing jurídico e as novas perspectivas da advocacia. O Enja consolida-se como um espaço estratégico de atualização profissional, fortalecimento institucional e ampliação de networking.

Reconhecido nacionalmente, o encontro representa uma oportunidade valiosa para a troca de experiências e para a construção de conexões com lideranças da advocacia brasileira, especialmente para aqueles que estão no início da trajetória profissional.

As delegações das seccionais contam com 30% de desconto nas inscrições, um incentivo importante para ampliar a participação dos estados e assegurar a presença ativa da jovem advocacia em âmbito nacional.

O presidente da Jovem Advocacia da OAB Rondônia, Dr. Renan Correia, destaca o engajamento da comissão rondoniense na mobilização para o evento.

“Aqui em Rondônia, a mobilização já começou. A proposta é garantir uma participação expressiva, inclusive com a organização de uma caravana, para que possamos levar o maior número possível de jovens advogados e advogadas. Esse tipo de evento é fundamental para promover integração, fortalecimento institucional e atualização profissional. Sem dúvida, será um momento marcante para a advocacia jovem brasileira, e Rondônia estará presente, participando ativamente e contribuindo para esse grande encontro nacional”, destaca Dr. Renan Correia.

Para organizar a participação rondoniense, o grupo criado pela Jovem Advocacia de Rondônia irá centralizar informações importantes sobre o evento, reunindo detalhes sobre hospedagem e passagens, além de compartilhar todo o planejamento da caravana.

Clique e participe do grupo da Caravana da Jovem Advocacia da OAB Rondônia

Embora seja voltado à jovem advocacia, o Enja é aberto a toda a classe, bem como a estudantes e bacharéis em Direito. A OAB Rondônia incentiva a participação e reforça o convite: não fique de fora. Participe!