A participação do Ji-Paraná na Copa do Brasil foi encerrada após derrota por 2 a 0 para o Ypiranga, em Erechim, resultado que marcou também o fim da invencibilidade da equipe na temporada. O confronto foi definido ainda na etapa inicial, quando o time gaúcho marcou duas vezes e administrou a vantagem até o apito final.
Antes de sofrer os gols, o Ji-Paraná apresentou postura ofensiva e conseguiu criar pelo menos três oportunidades claras. Logo no início, Lelo avançou pela direita e cruzou para Patrick, que tentou finalizar duas vezes, mas a bola ficou com o goleiro Gabriel. Pouco depois, Izaias serviu novamente Patrick na entrada da área, porém a finalização desviou na defesa e não levou perigo. Em contra-ataque, Palácios encontrou Lelo livre, que concluiu para fora.
A sequência de chances desperdiçadas foi seguida pela reação do Ypiranga. Aos 17 minutos, após bola levantada na área, o lance terminou nos pés de Renan Gorni, que finalizou para abrir o placar. O Ji-Paraná manteve a posse e buscou o ataque, mas passou a encontrar dificuldades para finalizar com clareza. Aos 30, novamente Renan Gorni recebeu na entrada da área e acertou chute no ângulo esquerdo de Evandro, ampliando a vantagem.
Na etapa final, o time gaúcho adotou postura mais defensiva e o ritmo da partida diminuiu, com poucas oportunidades de gol. O Ji-Paraná ainda tentou avançar, mas não conseguiu alterar o placar. Com o resultado, a equipe rondoniense encerra sua participação no torneio nacional e passa a concentrar atenções no Campeonato Rondoniense, onde segue na disputa pelo título e por vaga na Copa do Brasil de 2027.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!