Publicada em 26/02/2026 às 16h00

As chuvas torrenciais que atingiram o estado de Minas Gerais e deixaram mais de 30 mortos e milhares de desalojados repercutiram na imprensa internacional. Veículos europeus, sul-americanos e até do Oriente Médio falaram em "chuvas ferozes" e "devastação no sudeste do Brasil".

As fortes chuvas causaram deslizamentos de terra e deixaram quase 40 mortos e mais de 30 desaparecidos na região até a manhã desta quarta-feira (25). As cidades mais atingidas foram Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Leia mais aqui.

Veja abaixo como a imprensa internacional reagiu à tragédia em MG:

BBC, Reino Unido

A rede britânica "BBC" trouxe imagens da lama em Juiz de Fora após os deslizamentos de terra e disse que equipes de resgate buscam desaparecidos após "várias casas e edifícios desabarem" durante a noite por conta das chuvas.

La Vanguardia, Espanha

O jornal espanhol "La Vanguardia", o principal veículo que cobriru as inundações históricas na região de Valência em 2024, reportou que "chuvas torrenciais devastaram o sudeste do Brasil" e também deu destaque às imagens da lama que deslizou sobre casas em uma região de encosta em Juiz de Fora.

O "Vanguardia" também destacou a opinião de especialistas, que relacionaram a violência das chuvas que atingiram MG com as mudanças climáticas. Também mencionaram a fala da prefeita de de Juiz de Fora, Margarida Salomão, de chuvas "intensas e persistentes".

SIC Noticias, Portugal

O jornal português "SIC Notícias" destacou que os municípios de Juiz de Fora e de Ubá permanecem em estado de emergência para mais chuvas nesta quarta-feira, o que pode piorar a situação no local.

"As intensas precipitações causaram, numa única noite, vários deslizamentos de terras, estragos em pontes e estradas, cortes de eletricidade e bairros inteiros inundados", reportou o jornal. Sobre a situação em Ubá, o veículo disse que "a passagem da tempestade provocou danos de tal magnitude que é muito difícil entrar e sair da cidade".

Clarín, Argentina

O jornal argentino "Clarín" falou em "chuvas ferozes no sudeste do Brasil" e deu destaque às consequências dessa chuva: transbordamento de rio, inundações e deslizamentos de terra. Um vídeo no topo da matéria mostra carros boiando em uma rua.

O "Clarín" também deu destaque à uma fala da prefeitura de Juiz de Fora, que anunciou que este foi o fevereiro mais chuvoso da história da cidade.

Al Jazeera, Oriente Médio

O jornal "Al Jazeera", rede catari com cobertura por todo o Oriente Médio, deu destaque ao trabalho das equipes de resgate e a relatos de vítimas dos deslizamentos de terra. "Dezenas de agentes de emergência, alguns com cães de busca treinados para desastres, vasculharam montes de escombros nesta terça-feira no município de Juiz de Fora".

O jornal catari trouxe uma fala de uma sobrevivente do deslizamento de terra sobre a expectativa de encontrar seus parentes com vida "A esperança é a última que morre".

Le Monde, França

O jornal francês "Le Monde" também deu destaque à fala de "chuvas intensas e persistentes", da prefeitura de Juiz de Fora, e à estatística de que choveu 584 milímetros na cidade em fevereiro, o dobro esperado para o mês.

"Nos últimos anos, o Brasil vivenciou diversos desastres ligados a eventos climáticos extremos: enchentes, secas e ondas de calor", afirmou o jornal, que lembrou das enchentes no RS em 2024 e do desastre em Petrópolis em 2022, em que ambas deixaram mais de 200 mortos cada.