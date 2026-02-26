Rondoniense bate o Barcelona e fica com a última vaga para as semi finais do campeonato

Por FFER

Publicada em 26/02/2026 às 09h22

Na noite desta quarta feira, Barcelona e Rondoniense entraram em campo para fazer um confronto direto valendo a última vaga para as finais do campeonato, para o Índio do Norte somente a vitória deixava a equipe com possibilidade de classificação, já o Rondoniense Social Clube precisava apenas de um empate pra despachar o rival e se garantir entre os quatro melhores da competição.

O primeiro tempo foi bastante movimentado com as duas equipes buscando o gol, e ele saiu aos 25 minutos, numa bola levantada na área por Gustavo o zagueiro Edson livre so teve o trabalho de empurrar para as redes e comemorar o gol fazendo um a zero para o Rondoniense. Vantagem que o time da zona leste da capital levou para o intervalo.

Na etapa final, o Rondoniense controlou bem o jogou e deu poucas chances ao Barcelona, que pouco ameaçou a defesa do rival. Rondoniense segurou a vitória e classificação para as finais do campeonato, o Barcelona fica fora das finais e amarga a pior campanha desde que passou a disputar a competição sediado em Porto Velho.