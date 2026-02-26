Britney Spears surge dançando, exagera no figurino e preocupa fãs

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/02/2026 às 10h27

Um novo vídeo publicado por Britney Spears voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (25). Nas imagens, a artista aparece dançando e usando um body de renda com decote profundo. Em determinado momento, o figurino se desloca, e a própria cantora cobre os mamilos com um emoji de coração na edição do vídeo.

A publicação teve os comentários limitados e ultrapassou a marca de 260 mil curtidas em poucas horas. Na legenda, Britney utilizou apenas dois emojis — uma faca e uma flor — sem acrescentar texto.

O registro veio um dia após outro vídeo em que ela dança ao som de “Bad Guy”, de Billie Eilish, mantendo a sequência de postagens com coreografias caseiras.

As publicações geraram reações divididas entre os seguidores. Parte dos fãs demonstrou preocupação com o estado emocional da cantora. Entre as mensagens que circularam na rede social X, usuários afirmaram que os vídeos recentes transmitem a sensação de que a artista “precisa de ajuda” e que os conteúdos têm causado apreensão.

Outros comentários também mencionaram tristeza ao acompanhar as postagens e expressaram o desejo de que Britney esteja bem. Houve ainda quem afirmasse não ser possível tirar conclusões apenas com base em vídeos curtos, mas que as imagens despertam inquietação.

A artista, que costuma compartilhar registros de dança em casa, não comentou as reações do público até o momento.