Herson Capri fala sobre infarto e tranquiliza fãs: “estou bem, estou recuperado”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/02/2026 às 10h46

O ator Herson Capri usou as redes sociais nesta quarta-feira (25) para informar que está recuperado após sofrer um infarto. No vídeo publicado no Instagram, ele explicou que, apesar da melhora no quadro clínico, a estreia da peça A Sabedoria dos Pais precisou ser adiada por orientação médica.

"Eu quero tranquilizá-los, porque realmente eu tive um infarto, mas já estou bem, estou recuperado."

Capri contou que já retomou as atividades consideradas necessárias no dia a dia, mas os médicos recomendaram alguns dias adicionais de repouso para garantir a recuperação completa. Por esse motivo, a produção decidiu remarcar a estreia do espetáculo.

A nova apresentação foi agendada para o dia 5 de março, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Segundo comunicado da equipe, quem já adquiriu ingressos poderá realizar a troca para outra data da temporada ou receber orientações da bilheteria sobre os procedimentos.

No mesmo vídeo, o ator agradeceu o apoio recebido após a divulgação do problema de saúde.

"Eu quero agradecer todas as manifestações de carinho, afeto e solidariedade que eu recebi. Muito obrigado, muito obrigado mesmo."

A montagem reúne Capri e Natália do Valle no palco, sob direção de Miguel Falabella. A peça retrata a história de um casal que decide se separar após 35 anos de casamento e passa a reconstruir a vida individualmente.

A produção informou que mantém os preparativos para a nova data, respeitando as recomendações médicas e priorizando a recuperação do ator.