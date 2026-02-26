Cemitérios recebem mutirão de limpeza e cuidado em PVH

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 26/02/2026 às 11h45

Executada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), a limpeza dos cemitérios públicos segue um cronograma contínuo, garantindo organização, conservação dos espaços e acolhimento às famílias que visitam os locais.

Os trabalhos iniciaram na quarta-feira (25), as equipes responsáveis pelos serviços de roçagem, pintura, varrição e demais ações de manutenção estiveram no Cemitério Santo Antônio, especialmente na área onde foram sepultadas as vítimas da Covid-19.

Localizada em um trecho de mata mais fechada, essa área já vem recebendo atenção especial desde o ano passado. De acordo com o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovani Marini, todos os cemitérios municipais estão contemplados no cronograma de limpeza.

Giovani Marini afirmou que todos os cemitérios municipais estão contemplados no cronograma de limpeza

“Hoje temos mais de cem pessoas envolvidas na limpeza do cemitério em todos os seus quadrantes, e desde janeiro estamos avançando nesse trabalho. Vale destacar que o crescimento do capim nesta época de chuva é muito rápido. Os cemitérios da Candelária e dos Inocentes também estão inseridos no cronograma”, destacou Giovani Marini.

O cuidado compartilhado com a comunidade também é um ponto ressaltado pelo gerente da Divisão de Cemitérios, Taciano Guimarães, que pede a colaboração dos familiares na manutenção de túmulos e jazigos.

“A prefeitura tem o objetivo de manter o cemitério limpo, mas o cidadão precisa compartilhar essa responsabilidade, cuidando dos jazigos, do gradeado e da limpeza. Atualmente, temos túmulos que estão abandonados há mais de dez anos, sem qualquer tipo de cuidado”, afirmou Taciano Guimarães.

Essa etapa do mutirão de limpeza no Cemitério Santo Antônio deve seguir até o final de março.