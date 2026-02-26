Inscrições abertas para a 12ª Edição da Feira Mulher do Norte

Por Augusto Soares

Publicada em 26/02/2026 às 11h54

A Prefeitura informa que estão abertas as inscrições para a 12ª Edição da Feira Mulher do Norte. Promovido pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM) e pela Secretaria Geral de Governo (SGG), o evento acontecerá no dia 6 de março, das 10h às 17h, no Espaço Multieventos do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), na Av. Presidente Dutra, nº 1889, bairro Olaria.

“O objetivo da feira é ampliar oportunidades e proporcionar mais visibilidade aos negócios liderados por mulheres, além de incentivar a autonomia econômica feminina em Porto Velho”, destacou a titular da CPPM, Anne Cleyanne, ressaltando o apoio do prefeito Léo Moraes por meio da SGG.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 30 vagas, e podem se inscrever empreendedoras de qualquer segmento. As inscrições serão encerradas assim que o número de vagas for preenchido.

O cadastro deve ser feito por meio de formulário online, no qual é necessário informar os dados do empreendimento e preencher o Termo de Consentimento e Compromisso e o Termo de Autorização de Uso de Imagem.

CLIQUE AQUI para acessar o formulário de inscrição.

“Não será cobrada qualquer taxa para participação no evento. Fiquem atentas para não caírem em golpes”, alertou Anne Cleyanne.

ORIENTAÇÕES

- Chegar com 1 hora de antecedência para organizar o espaço e os produtos;

- Seguir as regras informadas pela Coordenadoria de Mulheres, mantendo o compromisso com o espaço e com as demais expositoras;

- Cada expositora deverá levar sua toalha de mesa, copo ou garrafinha de água;

Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato pelo número (69) 9248-0706 – Gerência de Políticas Assistenciais para Mulheres.

Texto: Augusto Soares