Ivete Sangalo reaparece após internação e brinca com hematomas: “Estou maravilhosa!”

Publicada em 26/02/2026 às 11h11

Depois de passar por atendimento médico em Salvador, Ivete Sangalo reapareceu nas redes sociais para esclarecer o que aconteceu e tranquilizar os fãs. A artista recebeu alta nesta quinta-feira (26), após ser levada ao Hospital Aliança.

Nos stories, Ivete surgiu com marcas no rosto causadas pela queda que sofreu ao perder a consciência. Mantendo o humor, brincou com os hematomas e afirmou que já está recuperada.

“Estou ótima, já tive alta do meu hospital. Estou maravilhosa!”

Segundo a cantora, o desmaio foi consequência de um quadro de infecção intestinal que provocou forte desidratação e queda de pressão durante a madrugada.

“Eu tive infecção intestinal bem violenta, uma virose, e de madrugada eu acordei com bastante diarreia. Como eu estava sozinha, tive uma desidratação muito intensa, minha pressão baixou e eu caí, desmaiei”

Após exames, os médicos identificaram predisposição ao chamado reflexo vasovagal, condição associada a episódios de desmaio.

“Eles chegaram à conclusão de que eu tenho um um vago-vagal, que são esses desmaios”

A cantora explicou que o episódio pode ter sido causado por uma virose ou algo ingerido, mas garantiu que o quadro está controlado. Ela também agradeceu o apoio recebido e afirmou que pretende retomar a rotina gradualmente.

Apesar do susto, Ivete destacou que foi bem assistida pela equipe médica e apresentou melhora rápida, reforçando que o momento agora é de recuperação completa.