Rússia diz que envio de tropas da Europa para Ucrânia prolongaria guerra e aumenta

Por G1

Publicada em 26/02/2026 às 10h39

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (26) que qualquer envio de tropas de países da Europa para a Ucrânia prolongaria a guerra, em vez de encerrá-la.

Quem está ganhando a guerra? Conflito entre Rússia e Ucrânia completa 4 anos; impasse sobre acordo de paz continua

A declaração, dada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, foi uma resposta a um pronunciamento do ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, no fim de semana.

Em entrevista a um jornal britânico, ele afirmou que desejava enviar militares do país para o território ucraniano e que a decisão significaria que a "guerra finalmente acabou".

"Ao contrário da ideia errônea de Healey, o envio de tropas britânicas para a Ucrânia não significará o fim da guerra, mas sim um prolongamento do conflito e um aumento do risco de um confronto militar em larga escala envolvendo muitos outros países", declarou Zakharova.

A porta-voz russa também falou sobre a decisão da União Europeia de reduzir a representação diplomática do governo russo em Bruxelas. Afirmou que a Rússia ira retaliar e que a medida, que classificou como "discriminatória", demonstra que a UE não merece participar das negociações para o fim da guerra na Ucrânia.